Итоговые протоколы с избирательных участков поступают в территориальный избирком Вологды

На избирательных участках Вологды , которые закрылись ровно в 20.00, сейчас завершается обработка бюллетеней и подсчет голосов, поданных за каждого кандидата. Эта работа идет в каждом из 141 УИКов, которые работали в областной столице.

На участках, где вологжане голосовали с помощью бумажных бланков, подсчет голосов идет вручную. Там, где выбор избиратели делали с помощью комплексов электронного голосования, результаты подсчитываются автоматически, а итогом является выданный машиной протокол.

Протоколы с некоторых участков уже поступили в территориальную избирательную комиссию Вологды, где результаты заносят в систему ГАС «Выборы».

За процессом подсчета голосов на каждом участке и в самой территориальной избирательной комиссии следят наблюдатели. Напомним, более 800 человек контролировали сегодня процесс голосования в Вологде. Это как общественные наблюдатели, так и представители политических партий и кандидатов. По их мнению, выборы в Вологде прошли без нарушения, была обеспечена их легитимность и прозрачность процедуры.

«На участок я приехал утром в семь часов, по правилам — за час до открытия. Меня зарегистрировали и провели инструктаж. С утра был ажиотаж, к обеду избирателей стало чуть меньше, но стали приходить семьями. Нарушений мы не зафиксировали, выборы прошли чисто и честно. Работать было интересно, ведь посещаемость была высокой», — рассказал наблюдатель от Общественной палаты РФ , председатель Молодежного правительства Вологодской области Павел Молоков.

«Выборы прошли очень спокойно, очень корректно, очень организованно. Никаких нарушений не было замечено. Все были настроены очень доброжелательно, и явно была видна у людей активная жизненная позиция», — рассказала наблюдатель Наталья Кушевская.

«Никаких нарушений зафиксировано не было. Были лишь незначительные замечания, касающиеся того, что дети пытались зайти в кабинку для голосования вместе с родителями. Но их вызывали, отвлекали, так в кабинке должен быть один человек», — сказала наблюдатель от партии КПРФ Галина Гребуцкая.

«Опыт проведения выборных кампаний у меня большой — в течение 15 лет я работал на одном из самых крупных избирательных участков Вологды, 12 лет его возглавлял. Поэтому сегодня моей задачей было проконтролировать ход выборов и оказать необходимую помощь наблюдателям. К примеру, разъяснения потребовала ситуация с семейным голосованием, когда в кабинку для голосования родители берут несовершеннолетних детей, а затем позволяют им опускать бюллетень в урну для голосования. Такая ситуация не противозаконна, выборы — это красивый процесс, который воспитывает подрастающее поколение избирателей, а несовершеннолетние дети не обладают избирательным правом и никаким образом не препятствуют соблюдению избирательных прав взрослых. Голосовать семьями важно и нужно», — рассказал член рабочей группы по мониторингу за выборами Общественной палаты Вологодской области Игорь Трофимов.

Более-менее точные данные голосования, применительно и к Вологодской области, и к России в целом, станут известны не раньше полуночи. Напомним, что для победы уже в первом туре любому из восьми кандидатов необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

Что касается явки, то итоговые цифры также станут известны позже. На 18.30 явка в Вологде составляла 60,68%.

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