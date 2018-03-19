Итоговые протоколы с избирательных участков поступают в территориальный избирком Вологды 

На избирательных участках Вологды, которые закрылись ровно в 20.00, сейчас завершается обработка бюллетеней и подсчет голосов, поданных за каждого кандидата. Эта работа идет в каждом из 141 УИКов, которые работали в областной столице.
На участках, где вологжане голосовали с помощью бумажных бланков, подсчет голосов идет вручную. Там, где выбор избиратели делали с помощью комплексов электронного голосования, результаты подсчитываются автоматически, а итогом является выданный машиной протокол.
Протоколы с некоторых участков уже поступили в территориальную избирательную комиссию Вологды, где результаты заносят в систему ГАС «Выборы».
За процессом подсчета голосов на каждом участке и в самой территориальной избирательной комиссии следят наблюдатели. Напомним, более 800 человек контролировали сегодня процесс голосования в Вологде. Это как общественные наблюдатели, так и представители политических партий и кандидатов. По их мнению, выборы в Вологде прошли без нарушения, была обеспечена их легитимность и прозрачность процедуры.
«На участок я приехал утром в семь часов, по правилам — за час до открытия. Меня зарегистрировали и провели инструктаж. С утра был ажиотаж, к обеду избирателей стало чуть меньше, но стали приходить семьями. Нарушений мы не зафиксировали, выборы прошли чисто и честно. Работать было интересно, ведь посещаемость была высокой», — рассказал наблюдатель от Общественной палаты РФ, председатель Молодежного правительства Вологодской области Павел Молоков.
«Выборы прошли очень спокойно, очень корректно, очень организованно. Никаких нарушений не было замечено. Все были настроены очень доброжелательно, и явно была видна у людей активная жизненная позиция», — рассказала наблюдатель Наталья Кушевская.
«Никаких нарушений зафиксировано не было. Были лишь незначительные замечания, касающиеся того, что дети пытались зайти в кабинку для голосования вместе с родителями. Но их вызывали, отвлекали, так в кабинке должен быть один человек», — сказала наблюдатель от партии КПРФ Галина Гребуцкая.
«Опыт проведения выборных кампаний у меня большой — в течение 15 лет я работал на одном из самых крупных избирательных участков Вологды, 12 лет его возглавлял. Поэтому сегодня моей задачей было проконтролировать ход выборов и оказать необходимую помощь наблюдателям. К примеру, разъяснения потребовала ситуация с семейным голосованием, когда в кабинку для голосования родители берут несовершеннолетних детей, а затем позволяют им опускать бюллетень в урну для голосования. Такая ситуация не противозаконна, выборы — это красивый процесс, который воспитывает подрастающее поколение избирателей, а несовершеннолетние дети не обладают избирательным правом и никаким образом не препятствуют соблюдению избирательных прав взрослых. Голосовать семьями важно и нужно», — рассказал член рабочей группы по мониторингу за выборами Общественной палаты Вологодской области Игорь Трофимов.
Более-менее точные данные голосования, применительно и к Вологодской области, и к России в целом, станут известны не раньше полуночи. Напомним, что для победы уже в первом туре любому из восьми кандидатов необходимо набрать более 50% голосов избирателей.
Что касается явки, то итоговые цифры также станут известны позже. На 18.30 явка в Вологде составляла 60,68%.
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