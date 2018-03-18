Глава свердловского облизбиркома сделал свой выбор

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников пришел на избирательный участок №1242, который находится в гимназии №9 на проспекте Ленина, 33, ещё до открытия и проверил работоспособность коибов, готовность избирательного участка, посмотрел процедуру открытия УИК и первым получил избирательный бюллетень.

Голосовал Валерий Чайников за будущего президента РФ по месту нахождения, так как этот избирательный участок — ближайший к его работе. Как рассказал корреспонденту «ФедералПресс» Валерий Чайников «настроение хорошее, так как для работников избирательной системы — это праздник». Также председатель Избирательной комиссии Свердловской области отметил, что 6 участков в Свердловской области начали свою работу раньше: в шесть утра.

«Мне понравилось, как все организовано. Надеюсь, в течение дня в таком же режиме продолжится работа избирательных комиссий всей Свердловской области. Мы будем проверять в течение дня. Надеюсь, выборы, в чем мы крайне заинтересованы, пройдут без замечаний. Всё-таки люди убедятся, что мы открыты, выборы проводим гласно, законно, со всей присущей нам добротой ко всем, кто находится на избирательном участке. Также надеемся, что общество будет доверительно принимать итоги и результаты выборов», — рассказал Валерий Чайников.