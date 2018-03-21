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Центральный штаб ОНФ проведет 29 марта первое заседание после выборов президента
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Центральный штаб ОНФ проведет 29 марта первое заседание после выборов президента 

ТАСС 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) обсудит организацию общественного контроля за исполнением Послания президента РФ Федеральному собранию на заседании, которое пройдет 29 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в среду.
"29 марта пройдет первое после президентских выборов заседание Центрального штаба ОНФ, где будут обсуждаться задачи, которые поставил глава государства, лидер ОНФ в послании Федеральному собранию. Активисты ОНФ намерены организовать общественный контроль за реализацией соответствующих поручений президента, и это станет продолжением работы Народного фронта, которую он начал в 2013 году, по контролю за исполнением майских указов и поручений президента", — говорится в сообщении.
"В перечне поручений немало близких нам тем, которыми активисты и эксперты Народного фронта занимаются не первый год. Среди них — создание условий для самореализации граждан, демография, жилье и городская среда, здравоохранение, образование, формирование механизмов поиска и поддержки талантов, развитие малого бизнеса, безопасные и качественные дороги, экология, цифровая экономика, а также совершенствование механизмов социальной помощи населению и поддержка сельхозтоваропроизводителей", — приводит пресс-служба движения слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ, вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой.
Она напомнила, что в послании президент прямо обратился к ОНФ — взять на контроль работу медицинских учреждений на местах и следить за тем, как работают фельдшерско-акушерские пункты, больницы и поликлиники. «Мы эти вопросы будем держать на особом контроле», — подчеркнула она.
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