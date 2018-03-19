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Явка на выборах в Подмосковье составила 63,63%
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Явка на выборах в Подмосковье составила 63,63% 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
По предварительным подсчетам явка на выборах президента РФ в Подмосковье составила 63,63%. Об этом сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
— Практически все уже отчитались, сдали итоговые протоколы. Предварительные итоги мы уже можем озвучивать: явка в Подмосковье составляет 63,63%, что на 2,4% больше, чем в 2012 году, — доложила Коновалова губернатору области Андрею Воробьеву.
Он в свою очередь поблагодарил всех работавших на выборах за хорошую организацию процесса.
— Я хочу поблагодарить и вас, Ирина Анатольевна, и ТИКи, и УИКи, людей, которые добросовестно, много работали при подготовке и проведении этой избирательной кампании, — сказал Воробьев, поздравив Мособлизбирком с успешным проведением выборов.
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