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Красиво двигаться под музыку научат на улице Свободы
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Красиво двигаться под музыку научат на улице Свободы 

Управа района Куркино 14 марта 2018
Фото: Управа района Куркино
Танцевальный мастер-класс состоится в Культурном центре «Салют» на улице Свободы 14 марта. Занятие посвящено 200-летию со дня рождения французского и российского солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога Мариуса Петипа.
— Открытый урок проведет ведущий творческий коллектив города Москвы Театр танца «Марина», действующий в Культурном центре, — рассказали в администрации Культурного центра.
Занятие начнется в 18.00 по адресу: улица Свободы, дом 37. Вход свободный. Без ограничений по возрасту. (ск)
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 Ещё 6 источников 
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