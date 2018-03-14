Красиво двигаться под музыку научат на улице Свободы

Танцевальный мастер-класс состоится в Культурном центре «Салют» на улице Свободы 14 марта. Занятие посвящено 200-летию со дня рождения французского и российского солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога Мариуса Петипа.

— Открытый урок проведет ведущий творческий коллектив города Москвы Театр танца «Марина», действующий в Культурном центре, — рассказали в администрации Культурного центра.

Занятие начнется в 18.00 по адресу: улица Свободы, дом 37. Вход свободный. Без ограничений по возрасту. (ск)