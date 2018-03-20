Роскомнадзор: Краткосрочные перерывы связи 17-18 марта не оказали влияние на проведение выборов

В ходе выборов президента Российской Федерации сети связи, используемые избиркомами, функционировали устойчиво, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«В «день тишины» 17 марта и в день голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта сети связи общего пользования, используемые избирательными комиссиями всех уровней, функционировали устойчиво. В течение 17 и 18 марта были зафиксированы краткосрочные перерывы в оказании услуг связи, которые не оказали влияния на проведение выборов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перерывы в функционировании каналов связи, задействованных в интересах ГАС «Выборы», были зафиксированы в 0,87% территориальных избирательных комиссий (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) от их общего количества, в оказании услуг телефонной связи — 0,2%, в видеотрансляции — 3,04%. Причинами нештатных ситуаций стали: аварийное отключение электроснабжения — 41%, неисправность оборудования — 46%, повреждение линий связи –13%.

В пресс-службе отметили, что операторы связи обеспечили оперативное устранение возникающих перерывов в оказании услуг связи избиркомам в пределах одного-двух часов. Подразделения радиоконтроля радиочастотной службы осуществляли круглосуточный контроль за транспондерами космических аппаратов, используемых ГАС «Выборы». Помеховых воздействий не зафиксировано.