Глава ЦИК попросила соотечественников незамедлительно сообщать о возможных нарушениях на выборах президента

Сегодня в России так называемый «день тишины». За сутки до начала голосования вводится запрет на любую агитацию в рамках предвыборной президентской кампании. Ограничение будет действовать и завтра, непосредственно в день голосования, до 9 вечера, когда закроются последние участки в Калининградской области . Это необходимо, чтобы каждый мог определиться с выбором без какого-либо психологического давления, пояснили в Центризбиркоме . Для проведения завтрашнего голосования уже готовы более 97 тысяч участков в разных регионах страны, а также 401 за рубежом. После отмены открепительных удостоверений, на которые раньше жаловались наблюдатели, списки избирателей проверили особенно тщательно. Об этом сообщает 1tv.ru. Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала незамедлительно сообщать о нарушениях в день голосования, если такие обнаружатся:

«Дорогие наши соотечественники! Если, не дай бог, тот или иной нерадивый администратор решит использовать свое должностное положение и попытается вам предложить свои варианты, призываю всех: тут же, не стесняйтесь, не бойтесь, тут же давайте нам знать. У меня вот сегодня с утра состоялся разговор с генеральным прокурором Российской Федерации, обещаю вам, ни одного из вас в обиду не дадим»