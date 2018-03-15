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Минздрав предупредил о мошенниках, «возмещающих» средства за неоказанные медуслуги
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Минздрав предупредил о мошенниках, «возмещающих» средства за неоказанные медуслуги 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Газета "Труд"
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минздрав предупредил о мошенниках, предлагающих получить возмещение денежных средств за неоказанные медицинские услуги в рамках полиса ОМС и призвал россиян игнорировать такие предложения. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
Пояснения даны в связи с «информацией в социальных сетях и СМИ, а также ростом количества обращений» в ведомство.
"Законодательство РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС в полном объеме базовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе получение высокотехнологичной медицинской помощи, и не предусматривает возмещения денежных средств застрахованному гражданину за неиспользованное право на оказание бесплатной медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе. Минздрав призывает «граждан проявлять бдительность и игнорировать подобные противозаконные акты [предложения о возмещении денежных средств]».
По данным ведомства, заложенные на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов нормативы объема и финансового обеспечения бесплатной медицинской помощи обеспечат темп прироста подушевого финансирования медпомощи на 15,5%. «Благодаря этому увеличатся все основные расходы на пациента в системе ОМС», — добавили в пресс-службе.
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