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Команда «Молодежки ОНФ» в Югре поддержала паралимпийца Михаила Слинкина
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Команда «Молодежки ОНФ» в Югре поддержала паралимпийца Михаила Слинкина 

АиФ Югра 14 марта 2018
Фото: АиФ Югра
Команда «Молодежки ОНФ» в Югре присоединилась к акции «Знай наших» в поддержку югорского сноубордиста Михаила Слинкина. Спортсмен принимает участие в XII Паралимпийских зимних играх.
Как сообщает ugra-news, активисты совместно с членами молодежного инклюзивного клуба «Алые паруса» из Нижневартовска и сборной Югры по следж-хоккею записали видеообращение для паралимпийца.
Помимо этого, ребята из инклюзивного клуба смогли задать вопросы следж-хоккеистами. С ребятами пообщались серебряные призеры домашней паралимпиады Василий Варлаков, Николай Терентьев, Илья Волков.
По словам организатора акции, участницы команды «Молодежка ОНФ» в Югре Алены Насибуллиной, встреча получилась очень теплой. Кроме того, «Молодежка ОНФ» совместно с Центром адаптивного спорта Югры организовала специальную тренировку в тренажерном зале, где ребята из инклюзивного клуба смогли показать свою силу духа и продемонстрировать хорошую физическую подготовку.
Стоит отметить, что, познакомившись с работой команды «Молодежки ОНФ» в Югре, ребята выразили желание принять участие в проекте «Кнопка доступа». «Это очень важно, что люди, имеющие инвалидность, откликаются и приходят на помощь другим», — подчеркнул координатор «Молодежки ОНФ» в Югре Владимир Меркушев.
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