Мост на бывшей территории завода «Серп и молот» планируют ввести в эксплуатацию в 2019 г.

Мост на бывшей территории завода «Серп и молот» планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г., сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на председателя Константина Тимофеева.

«В настоящее время выполнены работы по устройству всех несущих железобетонных конструкций моста. Дальнейшие работы, включая бетонирование основания дороги и устройство дорожного полотна, будут выполняться в теплое время года, в соответствии с требованиями соответствующих нормативов. Ввод моста в эксплуатацию будет осуществлен в 2019 г.», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

В пресс-службе со ссылкой на Twitter мэра Москвы Сергея Собянина напомнили, что инвестор проекта развития бывшей территории завода «Серп и молот» приступил к строительству уникального моста, который состоит из двух независимых пролетов: один — для движения легковушек и велосипедов, а второй — для пешеходов.

«Пролеты моста опираются на 11 опор, каждая из которых представляет собой «чашу» высотой от 3,5 до 4,3 м и диаметром около 3 м. В эти чаши высадят рябины, а также виноград, листья и ветви которого будут спускаться по опорам, формируя в зоне парка под мостом живописные «висячие сады», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что первый — прямолинейный — пролет состоит из двух полос для движения легкового автотранспорта и двухсторонней велосипедной дорожки, покрытой бесшовным резиновым покрытием. Второй — пролет извилистой формы — представляет собой пешеходную дорожку с длинной скамьей, которая повторяет изгиб пролета и формирует дополнительную зону отдыха со смотровой площадкой. От моста в парк спускаются пандусы для пешеходов и велосипедистов.

«Новый мост станет частью внутриквартального проезда в квартале «Свобода» в рамках реализации проекта «Символ». При этом, мост планируется открыть вместе с вводом всего квартала «Свобода», — подчеркнул К. Тимофеев.

Как уточнили в пресс-службе, реализация проекта «Символ» на бывшей территории завода «Серп и молот» предусматривает новое строительство общей наземной площадью 1,5 млн кв. м. Это многофункциональная застройка, включающая как жилую недвижимость (общая площадь квартир — 857 тыс. кв. м), так и коммерческую, а также социальную и природно-рекреационную инфраструктуру. Ключевым элементом благоустройства станет центральный публичный парк «Зеленая река» длиной 2 км. Девелопером проекта выступает компания «Донстрой».