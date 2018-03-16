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На Ямале избирательные участки укомплектовали электрогенераторами
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На Ямале избирательные участки укомплектовали электрогенераторами 

Уральский меридиан 15 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Ресурсоснабжающие компании Ямала закончили подготовку к президентским выборам. Сотрудники «Ямалкомунэнерго» заранее подготовили резервные блоки питания на выборных участках, чтобы обеспечить бесперебойную работу электросетей.
«Эти мероприятия традиционны. Ничего не обычного в них нет. Это часть нашей ежедневной работы не важно будут ли проводиться масштабные мероприятия или трудовые будни. Все меры стандартны и отработаны. Основное отличие — усиление контроля», — сообщил главный инженер «Ямалкоммунэнерго» Ярослав Мурзин.
В компании пояснили: рабочие будут трудиться по сменному графику, а время на дежурство подобрано так, чтобы все сотрудники исполнили свой гражданский долг.
По словам главы технического отдела филиала АО «РСК Ямала» в Салехарде, энергетическую безопасность участков обеспечат генераторами дополнительно. Руководство компании уже назначило дежурных и ответственных за контроль бесперебойной подачи электричества на всё время выборов по всей территории Ямала.
Выборы президента пройдут уже в это воскресенье — 18 марта. На Ямале в 2018 году проголосуют более 355 тыс. избирателей. В округе будут работать 216 избирательных участков. Интересно, что ещё в июле 2017 года в округе было зарегистрировано больше избирателей. По данным ТИКа Ямало-Ненецкого автономного округа летом было 360 тыс. избирателей. Такое изменение статистики во многом связано тем, что часть избирателей это студенты, которые учатся в других регионах России. Так же не стоит забывать, что с Ямала ежегодно уезжают переселенцы.
Источник фотографии: pravdaurfo.ru
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