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В Приангарье стартовал конкурс экологических видеороликов
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В Приангарье стартовал конкурс экологических видеороликов 

АиФ Иркутск 13 марта 2018
Фото: АиФ Иркутск
Международный конкурс видеороликов «Минута для будущего» стартовал в Приангарье. Об этом на прошедшей сегодня в пресс-центре «АиФ в ВС» пресс-конференции рассказала директор Благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь», организатор конкурса Наталья Еремеева. Она пояснила, что речь идет не о большом полнометражном кино, а именно коротких видео, которых обнаружился недостаток.
«Для проведения занятий по формированию экологических привычек нам потребовалась видеоиллюстрация, — пояснила Наталья. — В ходе ее поисков мы обнаружили дефицит коротких, более просматриваемых роликов. Отсюда и родилась идея проведения данного конкурса».
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте «Минута для будущего» и прислать свою работу до 30 июня, весь июль видео будут рассматриваться экспертной комиссией, и до 1 августа будут выявлены победители.
Организаторы надеются, что получат не менее сотни роликов. Каждый из них, следуя названию конкурса, должен быть коротким. Поэтому в конкурсе имеются два раздела: ролики продолжительностью в одну минуту и до трех минут.
Победители конкурса будут направлены в фотоэкспедицию по охраняемым, заповедным территориям Приангарья. А отобранные видеоролики будут массово распространены в сети Интернет.
Напомним, на Байкале возможно возникновение гигансткого «ледового кольца».
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