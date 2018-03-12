В УГМК прокомментировали перенос «трамвайного» аукциона

Аукцион на определение подрядчика для строительства трамвайной ветки между Верхней Пышмой и Екатеринбургом не состоялся. В УГМК прокомментировали причины произошедшего, об этом сообщает в понедельник, 12 марта, «АиФ-Урал»

Аукцион должен был пройти сегодня, 12 марта. Однако из протокола торгов следует, что на конкурс заявилась только одна компания — АО «Инженерно-строительный центр УГМК». Причем, ее заявка была признана несоответствующей установленным в документации требованиям. Таким образом, торги не состоялись.

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нём, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ аукцион признаётся несостоявшимся», — указано в документе.

В пресс-службе УГМК прокомментировали о причинах отклонения заявки и рассказали, как это отразится на сроках работ. «Аукцион не состоялся по причине технической неточности при подготовке конкурсной документации. В настоящее время ведётся подготовка документации для проведения повторного аукциона. На сроках выполнения работ это не скажется — все работы планируется завершить в срок до 15 декабря 2020 года», — сообщили в компании.

Напомним, в начале марта были назначены ответственные за пуск трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о создании рабочей группы, которая будет координировать строительство.

Напомним, на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму власти планируют потратить 2 млрд рублей. В середине февраля на сайте госзакупок появился аукцион на поиск подрядчика. Согласно документации, строительство будет проводится в два этапа. На первом планируется проложить трамвайную трассу по улицам Фрезеровщиков, Шефская, Меридиональная, 1, Ново-Садовая, Меридиональная 2, Широтная Северная, по участку от ул. Широтной Северной до автодороги Екатеринбург — Невьянск , по автодороге Екатеринбург — Невьянск до границ городского округа Верхняя Пышма Свердловской области. Этот этап обойдется бюджету в 1,4 млрд рублей.

Второй этап подразумевает создание трамвайной трассы со стороны Верхней Пышмы: от развязки с ЕКАД до улицы Петрова, по пр. Успенский до путепровода, от путепровода до разворотного кольца трамвайной линии в районе проектируемого пересечения улицы Октябрьской с улицей Горняков. На это потратится 736 тысяч рублей. Оба этапа будут реализовываться одновременно. Окончание работ запланировано до 15 декабря 2020 года.