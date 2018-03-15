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Около тысячи нижегородцев приняли участие в ярмарке вакансий в Нижнем Новгороде
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Около тысячи нижегородцев приняли участие в ярмарке вакансий в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 15 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
Около тысячи нижегородцев приняли участие в ярмарке вакансий, которая прошла в центре занятости населения Нижнего Новгорода. Об этом сообщают в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.
Для соискателей было представлено свыше 2 000 вакансий. Наибольшую потребность работодатели заявили в специалистах инженерно-технических профессий. Предприятиям нужны менеджеры по продажам, бухгалтеры, специалисты по работе с клиентами, инженеры-технологи, продавцы-консультанты, агенты по продажам, системные администраторы, операторы ПК. Были также предложения в сфере промышленного производства, торговли, общественного питания, услуг, транспорта, связи, обеспечения общественного порядка и безопасности.
Средняя заработная плата по представленным вакансиям составила 20 000 рублей.
В ярмарке вакансий приняли участие 20 предприятий и организаций Нижегородской области. Среди них — ООО «Завод Инком», ПАО «Нормаль», ПАО «Ростелеком» (Нижегородский филиал), ФГКОУ ВПО «Нижегородская академия МВД», Нижегородское ЛУ МВД России на транспорте, Главное следственное управление МВД России по Нижегородской области.
На ярмарке соискатели прошли собеседования с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций города, получили помощь в составлении конкурентоспособного резюме, воспользовались консультациями юристов по вопросам труда и занятости, ознакомились с положением на рынке труда, актуальными вакансиями и услугами службы занятости населения.
Напомним, по данным Росстата, в Нижегородской области зафиксирован самый низкий за последние 10 лет уровень регистрируемой безработицы по итогам 2017 года. Этот показатель в регионе составил 0,43%, что значительно ниже среднероссийского уровня (по России — 1%, по ПФО — 0,9%). Нижегородская область вошла в десятку субъектов Российской Федерации с минимальным уровнем регистрируемой безработицы.
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