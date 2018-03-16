Пенсию заменят пособием по погребению

Накануне президентских выборов Внешэкономбанк в своем докладе дал прогноз о росте пенсионного возраста уже с 2020 года. Дескать, другого выхода у страны нет. Если все оставить, как есть, то скоро дефицит ПФ достигнет 2 трлн. рублей.

Такого рода публикаций появляется все больше, что говорит о подготовительной кампании властей. Кстати, шарманку о том, что россияне слишком рано выходят на пенсию, завел Кудрин. По его мнению, если мужчины поработают дополнительно 5 годиков, а женщины — еще 8 лет, наступит благодать. И вообще — к 2030 году кумулятивный финансовый эффект от повышения пенсионного возраста может составить аж 7,4% ВВП. Вот тогда и будет расти национальный валовой продукт РФ темпами, опережающими мировые, уверяют россиян гайдаровцы.

Первый шаг в этом направлении уже сделан: в РФ внедрена балльная система расчета пенсий. По замыслу авторов, она, в конечном счете, должна привести к саморегуляции и к бездефицитности ПФР . Пенсии начисляются в строгом соответствии с «заработанными баллами» и в рамках имеющихся в фонде финансов. То есть, если денег в ПФР много, то и старики, по идее, не должны бедствовать. А если — мало, например, в кризис, не обессудьте: все, что есть, поделят на общее число баллов, что и станет базой для начисления.

По сути, введя такие правила игры, правительство планирует самоустраниться от социального обеспечения пожилых людей, взяв на себя роль «ночного сторожа» в экономике. А те старики, которые окажутся в зоне нищеты, по замыслу «реформаторов а-ля Кудрин», должны будут получать копеечную адресную помощь из казны.

Но для того, чтобы балльная система заработала, её необходимо настроить таким образом, чтобы значительная часть пенсий превышала прожиточный минимум. Именно поэтому следующий шаг по повышению пенсионного возраста неизбежен. Иначе адресную помощь придется платить всем, или почти всем.

Используемые для расчета многофакторные регрессионные экономические модели могут дать любой результат, хоть положительный, хоть отрицательный. Если надо — «счетоводы» подберут любые коэффициенты уравнений, основанные якобы на данных Росстата ВЦИОМ , переписи населения и так далее.

И вообще, оценивать кумулятивный финансовый эффект от тех или иных реформ в десятых долях процента от ВВП, скажем, на 2030 год — это все равно, что на тот же год прогнозировать погоду с точностью до одного дня.

Что интересно: российские экономисты, в том числе младолибералы типа «дворковичей», прекрасно понимают абсурдность долгосрочного прогнозирования. Однако свой высокооплачиваемый, но абсолютно бессмысленный труд они оправдывают тем, что «все на Западе делают это». Возможно, и так, но «в америках и в европах» правительственные клерки не получают зарплату в 7 раз больше, чем в среднем по стране.

Между тем, уже сейчас видно, что балльная система в нынешней России бесчеловечна по своей сути. Пожилым людям уже начинают отказывать в пенсии. В зоне риска оказываются те, у кого небольшой стаж или кто по разным причинам не работал или получал зарплату в конверте. А таких «отказников» у нас уже сегодня достаточно много, чтобы бить в колокола. Если же пенсионный возраст повысят, счет пойдет на сотни тысяч, если не на миллионы.

Зато им дают циничные советы — «идите — трудитесь», хотя в стране за последние четыре года число рабочих мест уменьшилось на 6,5 миллиона.

Интересно, что Кудрин с господами из правительства может предложить в качестве альтернативы «отказникам», которым за шестьдесят? Может, старухам идти на панель? А старикам — в батраки? Или всем христарадничать на паперти? И вообще — в чем вина этих людей перед страной, которая лишает их обеспеченной старости?

Взять, к слову, архивы советского периода, без которых зачастую трудно подтвердить стаж. Форумы полны гневных постов:

«Да работала я! С 1980 года! В трудовой книжке все это есть, стажа уже лет 30, но нужны же справки о з/п за 5 каких-то этих лет? Вот их-то и нет».

«…Я как работник, не несу ответственности за ведение делопроизводства в организации… Статья 39 Конституции РФ гарантирует социальное обеспечение по возрасту. В настоящее время по причине ликвидации организации я лишена возможности истребовать справку, которая бы подтвердила период работы, не включенный в трудовой стаж».

А вот, что люди пишут о «святых ельцинских 90-х».

«Вспомнили с подругой начало девяностых. Как раз в универ поступали. Ни ее родителям, ни моей маме не платили зарплату. В магазинах вроде уже продукты стали появляться, а купить не на что было. Помню, реально голодали».

«Себя не жалко было, а вот родителей очень жалко, их все это очень подкосило, разрушило их мир и представления о себе в этом мире… По сути, они так и не восстановились, не вписались в новую жизнь».

Да и в «нулевых» с белой зарплатой ситуация была не легче. Приведем посты за 2013 год: «…На собеседованиях узнаю, что почти во всех компаниях используются серые схемы выплаты зарплаты, частично на карточку (15 000 рэ), а остальное в конверте. Причём это и в крупных компаниях, и в маленьких».

«Про пенсию можете забыть. Мне вдвойне смешно читать письма из Пенсионного фонда, куда я уже перечислил немалые суммы, о том, что моя накопительная честь составляют пару десятков тысяч рублей… Куда остальные нолики девались — это большой секрет».

На бизнес-форуме «Всем ли платят серую зарплату» только 21% участников опроса 2013 года сообщали, что получал белую зарплату. Остальные признались, что брали за свой труд в конвертах. Недовольным таким положением дел работникам просто указывали на дверь. Возможно, что последние два-три года ситуация несколько улучшилась, но прошлый период ведь не сотрешь.

Потеря советских архивов, безработица 90-х и серые зарплаты «нулевых» сильнее всего ударят по поколениям, которые родились в 60-е и в 70-е годы. В итоге, эти доведенные до отчаяния люди могут вообще остаться без средств существования, поскольку не наберут минимум баллов. Вместо пенсии отказники могут рассчитывать разве что на пособие по своему погребению. Однако они хорошо помнят не только советские стандарты жизни, но и великую революционную историю.

Кроме того, нынешние механизмы расчета баллов приводят к их ежегодному обесцениванию. Очень многие из тех, кто сейчас работает в «белую», окажутся в числе нищих стариков. Для того чтобы через 10 лет иметь мало-мальски достойную пенсию, им надо получать, как минимум, 30 тысяч рублей в месяц с ежегодной индексацией на 10%.

Однако только 12 из 85 субъектов РФ обеспечивают своим жителям медианную зарплату выше 30 тысяч рублей (данные апреля 2017 года). К примеру, в Ростовской области этот показатель чуть больше 20 тысяч рублей, а в Алтайском крае — 16,3 тысячи рублей. Если за прошедший год и произошло увеличение, то оно было символическим.

Конечно, в стране сформировалась прослойка руководителей бюджетных и казенных учреждений (не говоря уже топ-менеджерах госкорпораций), которые после отмены тарифной сетки живут как сыр в масле, получая бешеные зарплаты. Причем просто потому, что им разрешили распоряжаться зарплатным фондом. Можно, не сомневаться, что пенсии у них будут высокими.

Кстати, 10 лет назад, когда стартовала данная реформа, инициированная Кудриным и Чубайсом, перемены в оплате труда чиновники объяснили прогнозируемым повышением эффективности госструктур. Мол, толковые специалисты, привлеченные хорошими заработками, дадут толчок развитию школ, больниц, муниципалитетов и так далее. А еще говорили, что негоже нашим чиновникам бедно смотреться на фоне западных коллег. И вообще — получая большие деньги, они не будут воровать, а сосредоточатся на своем деле.

Сегодня почему-то никто из правительства так и не дал честную оценку проведенной зарплатной реформы. Хотя её провал не вызывает ни у кого сомнений. Причем, бардак с оплатой труда по схеме «кому хочу — тому и плачу» уже привел к тому, что миллионы пенсионеров, в том числе учителя, преподаватели вузов, врачи, обречены на нищенские пенсии. Как результат, государство вынуждено им дотировать оплату услуг ЖКХ, тратя огромные суммы из бюджета. И где тут — эффективность?

Конечно, возврат к тарифной сетке оплаты труда не станет полноценной альтернативой повышению пенсионного возраста, тем не менее, будет способствовать увеличению реальной пенсии огромному числу россиян. Однако в нынешней политической системе координат это чудо не случится.

Очевидно и то, что грядущие после выборов перемены с пенсионным обеспечением станут самым серьезным испытанием для властей в новейшей истории страны. Единственным разумным выходом из тупиковой ситуации с ПФР мог бы стать динамичный рост производительности труда, по крайней мере, на 20%. Но для этого нужно совсем другое правительство технократов, способное с нуля создавать новые автоматизированные и роботизированные заводы. Ибо о покупке западных технологий, на чем набил руку кабмин Медведева, придется забыть.