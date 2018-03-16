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В Подмосковье появится электронная база пойманных бродячих животных
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В Подмосковье появится электронная база пойманных бродячих животных 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Электронную базу пойманных бродячих животных планируют запустить в текущем году в Московской области. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на депутата Мособлдумы Сергея Двойных.
Как уточнил депутат, в базе будет содержаться информация о дате стерилизации, вакцинации, привязке к местности и фотографии животного.
Вносить животных в базу будут только после того, как ему поставят электронный чип. Заниматься этим будут специализированные организации. Сергей Двойных отметил, что к данной работе можно привлечь и волонтеров. Он уточнил, что волонтерские организации могут выйти сами со своими предложениями в муниципалитеты.
Также депутат рассказал, что с 2016 года в Подмосковье действует механизм, который пока работает в тестовом режиме, но в ряде муниципалитетов уже успешно им воспользовались.
"Суть его заключается в том, что муниципальное образование объявляет торги, в ходе которых определяется организация, с которой будет заключен договор на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. И средства, заложенные в областном бюджете, будут перечисляться именно победившей организации", — сообщил Сергей Двойных.
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