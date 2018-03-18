Более половины избирателей на Колыме уже отдали свои голоса

По информации избирательной комиссии Магаданской области на 15:00 в выборах президента РФ приняли участие 54,6 процента избирателей, внесенных в списки для голосования.

Как рассказала заместитель председателя ТИК Екатерина Никитская, активнее всех голосуют в Северо-Эвенском округе, где к 15 часам на участки пришли 76,51 процента избирателей, и Тенькинском — 71,17 процента.

— За ходом голосования наблюдают 102 представителя Общественной палаты области, — сообщил председатель палаты Яков Радченко. — По данным наблюдателей, нарушений в ходе голосования не выявлено.

На избирательных участках магаданцы могут выбрать городскую территорию, подлежащую комплексному благоустройству. В списке общественных пространств — Маска Скорби, сквер Болдырева и место возле магазина «Северное сияние». Площадку-победитель народного голосования приведут в порядок в 2018 году. Две другие, если наберут значительное количество голосов, в 2019-м и 2020-м.