Жители Порховского района решали судьбу полигона ТКО

Около полутора тысяч жителей Порховского района участвовали в анкетировании по судьбе полигона для твердых коммунальных отходов. Опрос был инициирован врио губернатора и региональным отделением ОНФ.

По словам активистов ОНФ анкетирование прошло под контролем всех заинтересованных сил, спокойно и без эксцессов. Участие в анкетировании приняли практически все граждане, пришедшие на избирательные участки. Некоторые из них, по его словам, не ограничивались вариантами ответов анкеты и писали свое особое мнение. Все анкеты будут переданы главе региона.

Напомним, анкетирование проводилось с 10:00 до 14:00 рядом с избирательными участками по выборам президента РФ. В нем могли принять местные жители, которым исполнилось 18 лет.