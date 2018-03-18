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Жители Порховского района решали судьбу полигона ТКО
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Жители Порховского района решали судьбу полигона ТКО 

АиФ Северо-запад 9 часов назад
Фото: Калуга 24
Около полутора тысяч жителей Порховского района участвовали в анкетировании по судьбе полигона для твердых коммунальных отходов. Опрос был инициирован врио губернатора и региональным отделением ОНФ.
По словам активистов ОНФ анкетирование прошло под контролем всех заинтересованных сил, спокойно и без эксцессов. Участие в анкетировании приняли практически все граждане, пришедшие на избирательные участки. Некоторые из них, по его словам, не ограничивались вариантами ответов анкеты и писали свое особое мнение. Все анкеты будут переданы главе региона.
Напомним, анкетирование проводилось с 10:00 до 14:00 рядом с избирательными участками по выборам президента РФ. В нем могли принять местные жители, которым исполнилось 18 лет.
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