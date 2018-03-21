Сколько уральцы будут платить за вывоз твердых коммунальных отходов

Стало известно, сколько придется платить жителям Среднего Урала за вывоз твердых коммунальных отходов. С 1 июля в России начнут действовать новые правила обращения с ТКО, об этом сообщает в среду, 21 марта, «АиФ-Урал»

Согласно новой системе обращения с ТКО, все полномочия будут переданы региональным операторам. Сейчас же этот вопрос находится в компетенции органов местного самоуправления. Платежи за вывоз мусора заложены в стоимость содержания жилья. Транспортная компания, с которой УК заключает договор, должна самостоятельно вывозить содержимое мусорных контейнеров на полигоны. «Но многие из них этого не делают, чтобы не платить этим полигонам деньги. Они вываливают мусор на нелегальных свалках. Из-за этого у нас вся страна захламлена. Только в нашей Восточной зоне мы обнаружили более 600 свалок», — отметил директор МУП «Спецавтобаза» Нафик Фамиев.

После реформы появятся региональные операторы, на их плечи ляжет ответственность за сбор денег и обращение с мусором. Плата за вывоз ТКО больше не будет входить в стоимость содержания жилья, для этого появится отдельный тариф. Да и жители будут платить не за вывоз мусора, а за его доставку на полигон. «За эти деньги мы предоставим образователям мусора транспортные услуги и законные полигоны. При этом плата перевозчикам будет зависеть от количества того мусора, который привезён на легальную площадку. Если отходы до полигона не доедут, то за них не заплатят», — прокомментировал Фамиев.

Эксперты уже подсчитали, во сколько примерно обойдется горожанам вывоз ТКО. «Сейчас единый предельный тариф регионального оператора с учётом НДС установлен на уровне чуть меньше 800 рублей за всю работу с мусором объёмом один кубометр в год. Также существуют утверждённые Региональной энергетической комиссией нормы мусорообразования. Для граждан это около 2,5 кубометра на человека год. Если взять около 800 рублей и умножить их на 2,5, то на одного проживающего получится примерно две тысячи рублей в год или около 166 рублей в месяц. Но эту сумму ещё нужно будет защитить в РЭК», — рассказал Нафик Фамиев в интервью « Областной газете ».

Николай Смирнов. «Задача новой системы заключается в том, чтобы через централизацию управления все процессы сбора, транспортировки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, привести к единым требованиям и стандартам, сделать эту деятельность прозрачной, контролируемой, максимально эффективной и главное — безопасной для экологии и жизни людей», — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

Напомним, до этог остало известно о том, что екатеринбургское МУП «Спецавтобаза» получило право до 2030 года регулировать сферу обращения с отходами в Восточной части Свердловской области. Предприятие уже начало заключать договоры на вывоз мусора.

Все соглашения должны быть заключены с оператором до конца апреля 2018 года. После этой даты вся ответственность за обращение ТКО (с момента их погрузки в мусоровоз) будет лежать на «Спецавтобазе». Что касается собственников жилья, то в их обязанности войдет только содержание контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов.

Планируется, что оператор должен навести порядок на мусорных полигонах. Для этого будет введено правило: если отходы будут выгружены не на легальных свалках, их перевозка транспортной компании оплачиваться не будет. Ожидается, что эта мера приведет к очищению природы от захламления. Полученные оператором средства будут инвестированы в утилизацию мусора.