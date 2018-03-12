Орловец продал автосалону машину с «криминальным прошлым»

ООО «Измайлово» через суд добилось расторжения договора купли-продажи BMW 535i xDrive. Орловец должен вернуть автосалону 910 тысяч рублей.

Как указано в решении Заводского суда Орла, мужчина продал машину в июне 2017 года. Он гарантировал, что автомобиль не обременен никакими обязательствами, не заложен, не арестован. Через месяц стало известно, что BMW является вещественным доказательством по уголовному делу и изъят сотрудниками ОД МУ МВД РФ Раменское », в связи с чем его дальнейшее использование невозможно.

Продавцу было направлено уведомление об отказе от исполнения договора и требование о возврате полученных денежных средств. Однако ответа не последовало. В суд продавец также не явился.