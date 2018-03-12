Первый отечественный прибор для расшифровки генома разрабатывают в «Сколково»

Его стоимость будет в десять раз ниже импортных приборов. Проект может позволить российским медцентрам развивать персонализированную медицину.

"Мы рассчитываем, что около 65 процентов произведенных нами приборов поступят в медицинские учреждения — диагностические и перинатальные центры, диспансеры, роддома. Кроме того, секвенаторы понадобятся таможне, МЧС МВД . Уже сейчас эти приборы довольно широко применяются в криминалистике", — рассказала "Известиям" управляющий партнер «ГАММА-ДНК» Надежда Матвеева.

Расшифровка ДНК конкретного человека позволяет выявить его предрасположенность к тем или иным заболеваниям, подобрать индивидуальные медикаменты и программы лечения для каждого человека с учетом особенностей его ДНК.

Проект рассчитан на четыре года, его общий бюджет составит около 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что китайские ученые с 2015 года проводят опыты по изменению ДНК человека. Это связано с отсутствием запрета на подобные эксперименты в законодательстве КНР . В других странах опыты по генетической модификации законодательно запрещены.

Когда выяснилось, что изменения в структуре ДНК человека могут вызывать онкологические заболевания, ученые начали проводить исследования, пытаясь генетически исправить мутировавшие клетки, вернув их в первоначальное состояние. Так как в Китае разрешено проводить эксперименты такого рода на добровольцах, к участию в исследовании привлекли уже 86 человек — в основном, людей с онкологическими заболеваниями.