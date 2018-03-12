Канадские ученые выяснили восприимчивость собак к человеческой речи

Научные сотрудники Йоркского университета ( Канада ) изучили поведение собак и пришли к интересному выводу. Животные не обращают внимания на записанную речь человека, если в комнате кроме них больше никого нет.

Алекс Бенджамин и Кэти Слокомбе разделили 69 собак на две группы. В одной комнате животным включали запись голосов детей и взрослых, в другой, помимо этого, присутствовали наблюдатели, сообщил сайт «Мир 24».

Эксперимент показал, что псы лучше реагируют на детскую речь, если рядом находятся люди. В пустой комнате аналогичный эффект не наблюдается. Ученые пришли к выводу, что собаки не реагируют на звук, так как не видят в этом смысла.