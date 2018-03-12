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Канадские ученые выяснили восприимчивость собак к человеческой речи
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Канадские ученые выяснили восприимчивость собак к человеческой речи 

360tv.ru 12 марта 2018
Фото: Мир24
Научные сотрудники Йоркского университета (Канада) изучили поведение собак и пришли к интересному выводу. Животные не обращают внимания на записанную речь человека, если в комнате кроме них больше никого нет.
Алекс Бенджамин и Кэти Слокомбе разделили 69 собак на две группы. В одной комнате животным включали запись голосов детей и взрослых, в другой, помимо этого, присутствовали наблюдатели, сообщил сайт «Мир 24».
Эксперимент показал, что псы лучше реагируют на детскую речь, если рядом находятся люди. В пустой комнате аналогичный эффект не наблюдается. Ученые пришли к выводу, что собаки не реагируют на звук, так как не видят в этом смысла.
Ученые из Университета Северной Каролины (США) благодаря исследованиям установили причину повторного развития рака груди у женщин. Они нашли взаимосвязь метастазов с генетическими ключами.
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