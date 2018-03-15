Ученым удалось сделать голограммы бесценных экспонатов Алмазного фонда

Бесценные реликвии теперь можно увидеть не только в музеях Кремля.

Ордена Святой Екатерины, Александра Невского и работы Фаберже из Алмазного фонда можно увидеть теперь не только в музее Кремля.

Ученым из Петербурга удалось очень точно перевести бесценные экспонаты в голограммы. Уникальный метод позволяет передавать не только мельчайшие детали, но даже блики и переливы драгоценных камней.

Орден святого Александра Невского, созданный в 18-м веке лучшими ювелирами для награждения членов императорского дома, поражает изящным сочетанием золота и серебра, переливается бриллиантами.

Но это — впечатляющий обман, голограмма — копия, которую наши ученые сделали в Алмазном фонде Гохрана России . Там, куда никогда не попасть обычному человеку, при помощи уникальных технологий были пересняты 10 лучших экспонатов хранилища, настоящие сокровища.

«Это очень сложная вещь, потому что любой блик — это интенсивный луч, и поскольку перед нами фотопластинка и если не рассчитать мощность лазера — то он быстро прожжет эмульсию и у нас там будет дырка», — рассказал руководитель проекта, профессор кафедры физики Университета ИТМО Сергей Стафеев.

Ценности не покидали стены хранилища, там пришлось поставить светонепроницаемую палатку для уникальной компактной лазерной установки, разработанной греческим Институтом голографии. Но всей работой руководили петербургские ученые — поскольку сам метод создания «оптоклонов» — ультрареалистичных полноцветных голограмм — был придуман в северной столице профессором Юрием Денисюком.

Метод профессора Денисюка позволяет создавать высокоточные цветные изображения практически любых соразмерных предметов. Можно, например, увидеть вполне объемного ежа, но небольшой фокус — и видно, что это просто пластинка с голограммой.

До работы в алмазном фонде ученые «пересняли» коллекцию знаменитых яиц Фаберже. Тогда впервые им пришлось работать с предметами, которые нельзя трогать руками, к каждому экспонату — свой хранитель, любой смещение даже на микрон или изменение влажности или температуры в помещении — тут же портит всю работу. Зато результат не может не впечатлять. Например, погремушку-свисток из золота со слоновой костью, инкрустированную рубинами, изумрудами, и конечно бриллиантами — игрушку будущего императора Александра I — «снимали» целый день. Таких копий не может делать никто в мире.

«Это и наука, и искусство. С одной стороны, мы применяем самые современные технологии. А когда это приложено к уникальным культурно-историческим ценностям, объектам государственного значения, то, конечно, это вызывает интерес и более широкой публики», — уточнил Стафеев.