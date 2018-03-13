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Россияне недовольны зарплатой
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Россияне недовольны зарплатой 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: Мир24
Большая часть граждан России, опрошенных аналитической службой портала «Рамблер», недовольны уровнем своей заработной платы. Об этом сообщили 90% проголосовавших.
Лишь 10% пользователей «Рамблера» удовлетворены количеством денег, которые зарабатывают за месяц.
В опросе приняли участие 946 человек.
В конце января глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров дал совет тем, кто хочет поправить свое материальное положение. По его словам, «носители редких квалификаций» находятся в привилегированном положении, так как их мало, и поэтому могут «шантажировать» работодателей переходом в другую компанию или переездом в другую страну.
«Повышайте квалификацию. Становитесь обладателями уникальных компетенций. Таким платят много всегда», — уверен он.
 Ещё 3 источника 
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