Россияне недовольны зарплатой

Большая часть граждан России , опрошенных аналитической службой портала «Рамблер», недовольны уровнем своей заработной платы. Об этом сообщили 90% проголосовавших.

Лишь 10% пользователей «Рамблера» удовлетворены количеством денег, которые зарабатывают за месяц.

В опросе приняли участие 946 человек.