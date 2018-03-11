Ещё
«Старушка»: фанаты не узнают 53-летнюю Жанну Эппле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Старушка»: фанаты не узнают 53-летнюю Жанну Эппле 

Passion.ru 11 марта 2018
Фото: Passion.ru
Фото из Instagram Жанны Эппле Фото из Instagram Жанны Эппле Фото из Instagram Жанны Эппле Фото из Instagram Жанны Эппле Фото из Instagram Жанны Эппле Фото из Instagram Жанны Эппле Фото из Instagram Жанны Эппле Фото из Instagram Жанны Эппле Фото из Instagram Жанны Эппле Фото из Instagram Жанны Эппле Несколько лет назад Жанна Эппле сменила имидж и стала блондинкой, однако, многие поклонники до сих пор спорят, идет ли актрисе новый цвет волос. Так, минувший вечер звезда «Бальзаковского возраста» провела в компании своей подруги Эвелины Бледанс, о чем знаменитости рассказали в Instagram. Под совместным снимком подруг, опубликованном в Instagram Бледанс, фолловеры раскритиковали внешний вид Жанны Эппле. «Жанна верни свой прежний цвет волос..блонд…не твое…», «Жанна постарела (», «Ужасная фотография! Обе выглядят намного старше!», «Эппле, смени цвет волос. Как спившаяся бабка», «Давно Жанну не видела, на фоне Бледанс выглядит как её мама, цвет волос очень прибавляет возраст. Извините))», «В клинику пластической хирургии вас занесло…остановиииитесь. … перебор», «Жанна перекрасьтесь опять в рыжий, сейчас вы старо выглядите», — написали пользователи Сети. Напомним, в конце февраля стало известно, что Жанна Эппле стала бабушкой. Старший сын актрисы Потап и его жена стали родителями мальчика, которого назвали Северин. Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Ушел из жизни легендарный физик Стивен Хокинг Юлия Ковальчук вышла на пляж через 5 месяцев после родов Юлия Пересильд показала нежное и трогательное фото с дочерьми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России262
Поклонская «подложила свинью» Собчак256
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1275
Трамп разводится11
ЕГЭ могут отменить97
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение