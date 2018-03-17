На зарубежных участках появились списки прикрепившихся избирателей

Ранее в посольстве РФ в Тель-Авиве РИА Новости сообщили, что будут тщательно проверять списки проголосовавших на предмет выявления попыток повторного голосования. Такие списки предполагается составлять вручную по предъявлении российского паспорта на каждом из участков. В Израиле создано 14 избирательных участков для голосования россиян; по оценкам дипломатов, в стране проживает 121 тысяча россиян, обладающих избирательным правом, и могут находиться еще 5-6 тысяч российских туристов.

"В принципе у нас порядок (голосования по месту фактического нахождения) частично распространяется — мы гражданам, которые уезжают временно из России, рекомендовали прикрепляться (на зарубежные участки), тем самым они здесь снимались с голосования, и мы туда отправляли эти списки. По существу некий предварительный список там существует", — пояснила Гришина.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимали заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации.

Участковые избиркомы с 25 февраля принимали аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке. Прием заявлений в МФЦ, на портале госуслуг и в ТИКах завершился 12 марта. Те, кто не успел подать заявление одним из этих способов, все же смогут проголосовать на другом участке, но для этого им нужно будет до 14.00 по местному времени 17 марта оформить специальное заявление в участковом избиркоме по месту прописки.

Этим новым механизмом голосования при желании могли воспользоваться и россияне, которые в день выборов будут находиться в служебной, деловой или туристической поездке за границей. Подать заявление для включения в список избирателей на зарубежном участке можно было как в участковых или территориальных избиркомах в России, МФЦ или на портале госуслуг, так и в самих участковых комиссиях, образованных за рубежом. Оформить заявление там можно было не позже 7 марта.