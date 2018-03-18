В Приморье открылось более 1300 избирательных участков

По данным Избирательной комиссии Приморского края, в 8-00 утра по местному времени в крае открылось более 1300 избирательных участков, где смогут проголосовать 1,5 миллиона человек.

Избирательные участки организованы на территории воинской части в Уссурийске , в аэропорту Кневичи, на пограничных переходах, в санатории «Изумрудный», в общежитиях ВГУЭС, МГУ и ДВФУ, в СИЗО и в медицинских учреждениях. Кроме того, голосование организовано и на судах, находящихся вне портов. Таких избирательных участков в общей сложности 221.

На большинстве участков усыновлены видеокамеры, изображение с которых будут транслироваться на сайте Нашвыбор2018.рф.