Ещё
В Приморье открылось более 1300 избирательных участков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье открылось более 1300 избирательных участков 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
По данным Избирательной комиссии Приморского края, в 8-00 утра по местному времени в крае открылось более 1300 избирательных участков, где смогут проголосовать 1,5 миллиона человек.
Избирательные участки организованы на территории воинской части в Уссурийске, в аэропорту Кневичи, на пограничных переходах, в санатории «Изумрудный», в общежитиях ВГУЭС, МГУ и ДВФУ, в СИЗО и в медицинских учреждениях. Кроме того, голосование организовано и на судах, находящихся вне портов. Таких избирательных участков в общей сложности 221.
На большинстве участков усыновлены видеокамеры, изображение с которых будут транслироваться на сайте Нашвыбор2018.рф.
За безопасностью граждан и соблюдением избирательных прав в Единый день голосования на протяжении всего времени будут следить сотрудники правоохранительных органов.
Российская Газета: последние новости
В Москве открылись 3620 избирательных участков В столице открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами В Подмосковье организуют трансляцию подведения итогов выборов в ТИКах
 Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»200
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию14
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России31
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман166
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам250
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение