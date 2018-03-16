Почти 1,5 миллиона приморцев внесены в списки избирателей на выборы-2018

В день выборов Президента РФ 18 марта на территории края откроются 1321 избирательных участков, где жители и гости края смогут проголосовать с 8:00 до 20:00. О завершающей стадии подготовки к выборам представители краевой Избирательной комиссии рассказали на пресс-конференции.

По словам председателя ведомства Татьяны Гладких, в день выборов также будут работать «временные» участковые избирательные комиссии.

«Один избирательный участок будет расположен на территории воинской части в Уссурийске , один — в аэропорту Кневичи, два — на пограничных переходах, один — в санатории «Изумрудный», пять — в общежитиях ВГУЭС, МГУ и ДВФУ, три — в СИЗО и 29 — в медицинских учреждениях», — сообщила она.

Кроме того, голосование будет организовано и на судах, находящихся вне портов. Таких избирательных участков — 221.

Всего в списки избирателей внесены почти 1,5 миллиона совершеннолетних приморцев.

Многие жители и гости края воспользовались возможностью проголосовать на выборах Президента РФ по месту пребывания вне зависимости от прописки. Заявления принимались до 12 марта.

«Сейчас идет процесс оформления специальных явлений о голосовании по месту нахождения для тех, у кого неожиданно поменялись планы и человек в день выборов не сможет проголосовать по месту регистрации. Такие заявления будут приниматься вплоть до 17 марта», — отметила Татьяна Гладких, добавив, что с адресами участковых избирательных комиссий можно ознакомиться на сайте краевого избиркома.

Председатель ведомства также добавила, что в этом году увеличилось количество комплексов обработки избирательных бюллетеней — с 79 до 145.

«Это позволит обеспечить прозрачность и легитимность выборов. Кроме того, для дополнительных гарантий гласности и открытости процесса на многих избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения», — добавила она.

Отметим, изображение с видеокамер можно будет увидеть на странице портала Нашвыбор2018.рф.

Большая работа ведется и по информированию о проведении выборов. Так, избиратели получают смс-оповещения, именные письма с приглашением принять участие в выборах Президента РФ. Юные избиратели, проголосовав, смогут получить сувенир на память — обложку на паспорт.