Барнаульцы выбрали объекты, на благоустройство которых направят около 112 млн рублей

БАРНАУЛ , 21 марта. / ТАСС /. Результаты народного голосования за шесть объектов, на благоустройство которых в городе Барнауле по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет направлено около 112 млн рублей, огласили в среду в администрации горда. В список попали Нагорный парк, а также скверы и аллеи краевой столицы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Общая сумма, которая в этом году предусмотрена по проекту — 216 млн рублей, из них около 112 млн будут направлены на 6 объектов, которые 18 марта жители города выбрали сами. Остальные средства предполагается направить на ремонт более 60 дворов. В список приоритетных проектов попали Нагорный парк — на первом месте, он входит в туркластер «Барнаул — горнозаводской город», второе — у площади Мира и аллеи Целинников, третье — у сквера Химиков", — сообщили в пресс-службе.

Всего же, по данным администрации Барнаула, 18 марта были признаны действительными 87,738 тыс. бюллетеней, при этом 49 документов были утрачены — жители просто унесли их с собой, а более 500 бюллетеней были испорчены. В ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация по пяти объектам — у Нагорного парка она уже есть и ранее была вынесена на общественное обсуждение. Как поясняют в пресс— службе, в связи с особенностями законодательства в сфере госзакупок, работы на объектах начнутся в июле этого года.

Из шести объектов, победивших по результатам народного голосования, есть проектно-сметная документация для благоустройства Нагорного парка, она разрабатывалась ранее и прошла общественные обсуждения. Необходимо разработать еще 5 проектно-сметных документаций на общественные территории. На это потребуется порядка двух месяцев. Учитывая особенности законодательства РФ в сфере государственных закупок, непосредственное производство работ на каждом из объектов начнется в июле 2018 года.

Инициатива совместить выборы президента и голосование за городские объекты исходила от ОНФ. Причин организовать это мероприятие в один день с президентскими выборами было две — сокращение расходов и возможность обозначить свои позиции при выборе лучшей территории для направления средств и молодому и старшему поколению.