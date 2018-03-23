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Барнаульцы будут контролировать благоустройство общественных территорий
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Барнаульцы будут контролировать благоустройство общественных территорий 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Благоустройство общественных территорий в Алтайском крае, отобранных в ходе голосования, будут контролировать граждане.
Выездное совещание на территории одного из объектов в Барнауле провел губернатор Алтайского края Александр Карлин. Глава региона отметил, что горожан необходимо привлекать на этапе реализации проекта. Он предложил создать на каждой площадке группу общественного контроля, куда войдут граждане, имеющие профессиональную подготовку. К примеру, пенсионеры-строители.
Напомним, в крае отобрали для благоустройства 16 общественных территорий: 6 — в Барнауле, по две — в Бийске, Алейске и Камне-на-Оби, по одной — в Заринске, Рубцовске, Новоалтайске, Славгороде. На благоустройство объектов в Барнауле выделено 112 миллионов рублей.
В настоящий момент необходимо подготовить проектно-сметную документацию, затем определить подрядчика.
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