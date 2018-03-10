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Украинский комбат-морпех хочет дойти до центра Москвы
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Украинский комбат-морпех хочет дойти до центра Москвы 

Вести.Ru 10 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Война в Донбассе должна закончиться как минимум на границе Украины и России, заявил командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский.
Сам Сухаревский хотел бы, чтобы украинские войска дошли до станции метро «Сухаревская» в центре столицы. Но это желание не выглядит реалистичным, передает РИА Новости.
Сухаревский не первый, кто хочет дойти до Москвы. В 2017 году о том, что украинская армия победит российскую, после чего будет проведен парад на Красной площади, заявил депутат Верховной рады Андрей Тетерук.
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