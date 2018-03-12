Юлия Ковальчук надела купальник, который носила до родов 

Певица вернула себе подтянутую фигуру меньше чем за полгода.
Прошлой осенью, 13 октября, Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков впервые стали родителями, на свет появилась дочка пары. Беременность артистка долгое время скрывала, а поклонники даже не могли ее заподозрить, пока срок не приблизился к родам, потому что Юля практически не поправилась. Если бы не округлившийся животик, который уже явно выделялся на седьмом месяце, то никто бы ничего и не понял, ведь в остальном фигура звезды осталась такой же точеной.
Первые месяцы после появления малышки артистка носила свободную одежду и платья-балахоны, а спустя меньше чем полгода вернула себе былые формы!
Юля в марте 2018 года
Юля в августе 2017 года
В феврале певица с мужем и дочкой отправилась в Европу, где провела полтора месяца. Оттуда Юля и поделилась первым снимком в купальнике. Причем Ковальчук не купила новый, а надела тот же самый, который носила еще в августе 2017 года.
Поклонники пришли в восторг от ее фигуры. Некоторые говорят, что женщинам, родившим после 30 лет, а Юле 35, сложнее вернуть былую фигуру после беременности, но Ковальчук доказала обратное. Певица не только смогла надеть тот же купальник, она еще и продемонстрировала подтянутый пресс!
Скорее всего, секрет артистки в том, что она всю жизнь занималась спортом. По образованию Ковальчук — профессиональный хореограф. Танцы, судя по всему, умеют творить чудеса. Будущим мамам стоит взять это на заметку.
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