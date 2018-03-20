Депутаты сессии Всекитайского собрания народных представителей завершат свою работу

ПЕКИН, 20 марта. / ТАСС /. Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва во вторник завершают работу в Пекине. Ожидается, что в ходе этого итогового заседания будут утверждены проекты центрального и региональных бюджетов КНР на 2018 год, рабочий доклад Верховного народного суда и прокуратуры

Повестка заключительного заседания сессии

Депутаты ВСНП проголосуют и по законопроекту, который регламентирует функции нового антикоррупционного органа Китая — Государственного надзорного комитета. В повестке заключительного заседания также стоят доклад о социально-экономическом развитии в 2017 году и план правительства на 2018 год.

Одним из ключевых моментов последнего дня сессии станут выступления председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу и председателя КНР Си Цзиньпина . Предполагается, что они обозначат цели и задачи национального развития на ближайшие годы и подведут итоги сессии парламента.

После церемонии закрытия состоится пресс-конференция переизбранного на второй срок премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, на которой будут присутствовать представители ведущих китайских и международных СМИ. Глава правительства Китая ответит на вопросы, касающиеся перспектив развития страны, ее участия в решении проблем регионального и глобального характера.

Промежуточные итоги

Нынешняя сессия стала одной из наиболее насыщенных с точки зрения полноты повестки дня. Одним из важнейших и нашумевших в мировой прессе ее пунктов стало принятие серии поправок к конституции страны. В частности из главного закона было исключено положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут занимать должности не более двух сроков подряд. В конституцию также были включены теоретические положения Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой, положения о процедуре принятия госслужащими присяги на верность конституции перед вступлением в должность.

Депутаты одобрили реформу структуры Госсовета, в результате которой были упразднены некоторые госучреждения, а также созданы новые ведомства. Новая структура правительства насчитывает 26 ведомств министерского уровня, среди них — семь новых министерств, структура и задачи еще четырех ведомств были оптимизированы.

Высший законодательный орган переизбрал на новый срок председателя КНР Си Цзиньпина, а также утвердил новый состав китайского правительства. Возглавлявший Народный банк Китая на протяжении 16 последних лет Чжоу Сяочуань по итогам последних перестановок в Госсовете покинул свой пост. Его преемником стал его бывший заместитель И Ган.

Ожидаемым было назначение генерала Вэй Фэнхэ на пост министра обороны: по итогам прошедшего в октябре XIX съезда Компартии Китая он вошел в Военный совет ЦК и являлся единственным его членом без портфеля. В воскресенье он также вошел в новый состав высшего государственного органа по управлению Народно-освободительной армией Китая — Центрального военного совета КНР. Министр иностранных дел Китая Ван И сохранил свой портфель, а также был возведен в более высокий ранг члена Госсовета КНР, что свидетельствует об увеличении его политического веса.

Как следует из официальных заявлений, прозвучавших в ходе сессии, Китай намерен приступить к новому этапу реформ и модернизации, в ходе которого страна намерена в еще большей степени открыть свой рынок для внешнего мира.