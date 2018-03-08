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«Боруссия» (Д) дома уступила «Зальцбургу» в 1/8 финала Лиги Европы.
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«Боруссия» (Д) дома уступила «Зальцбургу» в 1/8 финала Лиги Европы. 

Советский спорт 8 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
На 49-й минуте Валон Бериша с пенальти вывел гостей вперед. Он же 56-й минуте удвоил результат. Андре Шюррле после передачи от Пулишича с близкого расстояния поразил ворота и отыграл один мяч. Ответный матч состоится 15 марта.
Лига Европы 1/8 финала Первый матч
«Боруссия» (Дортмунд) — «Зальцбург» — 1:2  Голы: Шюррле, 62 — Бериша, 49, с пенальти, 56  «Боруссия»: Бюрки, Кастро, Папастатопулос, Топрак, Шмельцер, Вайгль, Дауд, Ройс, Гетце (Пулишич, 62), Шюррле, Батшуайи (Филипп, 62).
«Зальцбург»: Вальке, Лайнер, Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер, Айдара (Ябо, 90+1), Самассеку, Шлагер (Минамино, 73), Бериша, Хван (Гульбрандсен, 69), Даббур.
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