«Боруссия» (Д) дома уступила «Зальцбургу» в 1/8 финала Лиги Европы.

На 49-й минуте Валон Бериша с пенальти вывел гостей вперед. Он же 56-й минуте удвоил результат. Андре Шюррле после передачи от Пулишича с близкого расстояния поразил ворота и отыграл один мяч. Ответный матч состоится 15 марта.

Лига Европы 1/8 финала Первый матч

«Боруссия» ( Дортмунд ) — «Зальцбург» — 1:2 Голы: Шюррле, 62 — Бериша, 49, с пенальти, 56 «Боруссия»: Бюрки, Кастро, Папастатопулос, Топрак, Шмельцер, Вайгль, Дауд, Ройс, Гетце (Пулишич, 62), Шюррле, Батшуайи (Филипп, 62).

«Зальцбург»: Вальке, Лайнер, Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер, Айдара (Ябо, 90+1), Самассеку, Шлагер (Минамино, 73), Бериша, Хван (Гульбрандсен, 69), Даббур.