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В Самаре протестировали новую трамвайную ветку к стадиону «Самара Арена»
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В Самаре протестировали новую трамвайную ветку к стадиону «Самара Арена» 

АиФ-Самара 16 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 15 марта, состоялся тестовый проезд трамвая по новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена», сообщает администрация Самары.
По словам первого заместителя главы Самара Владимира Василенко, ожидается, что в дни матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ пассажиропоток только со стадиона «Самара Арена» до железнодорожного вокзала составит в общей сложности 14,5 -15 тысяч человек.
«Для перевозки болельщиков в дни проведения матчей будет задействовано 87 трамваев. Трамваи будут следовать от улицы Спортивной до стадиона «Самара Арена» с пятью остановками. Маршрут будет пролегать через улицы Красноармейскую, Полевую, проспект Ленина, Ново-Садовую и Ташкентскую. В связи с этим все остальные маршруты трамваев будут скорректированы», — рассказал Владимир Василенко.
Протяженность новой трамвайной ветки составляет 2,2 км. На пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской смонтированы стрелки, оборудованные автоматическим переводом и обогревом. Для пропуска двух трамваев под улицей Дальней проложен 388 метровый путепровод тоннельного типа, 26 метров проложены под землёй.
В центре разворотного кольца трамвая, недалеко от стадиона «Самара Арена», расположено здание конечного диспетчерского пункта.
Также проектом предусмотрено строительство трех новых тяговых подстанций на улицах Гастелло, Галактионовской и Барбошиной поляне общей мощностью 9 000 кВт. Они обеспечат равномерное распределение нагрузки на всем протяжении маршрута и бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Общая готовность трех тяговых подстанций составляет 95%. В полном объеме они будут введены в эксплуатацию в начале мая.
Ввод в эксплуатацию новой трамвайной линии запланирован на апрель 2018 года.
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