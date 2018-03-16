В Самаре протестировали новую трамвайную ветку к стадиону «Самара Арена»

В четверг, 15 марта, состоялся тестовый проезд трамвая по новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена», сообщает администрация Самары

По словам первого заместителя главы Самара Владимира Василенко, ожидается, что в дни матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ пассажиропоток только со стадиона «Самара Арена» до железнодорожного вокзала составит в общей сложности 14,5 -15 тысяч человек.

«Для перевозки болельщиков в дни проведения матчей будет задействовано 87 трамваев. Трамваи будут следовать от улицы Спортивной до стадиона «Самара Арена» с пятью остановками. Маршрут будет пролегать через улицы Красноармейскую, Полевую, проспект Ленина, Ново-Садовую и Ташкентскую. В связи с этим все остальные маршруты трамваев будут скорректированы», — рассказал Владимир Василенко

Протяженность новой трамвайной ветки составляет 2,2 км. На пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской смонтированы стрелки, оборудованные автоматическим переводом и обогревом. Для пропуска двух трамваев под улицей Дальней проложен 388 метровый путепровод тоннельного типа, 26 метров проложены под землёй.

В центре разворотного кольца трамвая, недалеко от стадиона «Самара Арена», расположено здание конечного диспетчерского пункта.

Также проектом предусмотрено строительство трех новых тяговых подстанций на улицах Гастелло, Галактионовской и Барбошиной поляне общей мощностью 9 000 кВт. Они обеспечат равномерное распределение нагрузки на всем протяжении маршрута и бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Общая готовность трех тяговых подстанций составляет 95%. В полном объеме они будут введены в эксплуатацию в начале мая.

Ввод в эксплуатацию новой трамвайной линии запланирован на апрель 2018 года.