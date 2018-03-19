Для скоростного трамвая и не только: в Самаре увеличили мощность контактной сети

Самаре местная энергетическая компания обеспечит электричеством ветку скоростного трамвая от исторической части города до стадиона «Самара Арена». Мощность на путях составит 9,5 мегаватта.

— Планируется, что интенсивность движения от центра города до футбольной площадки будет высокой. Трамваи должны курсировать с интервалом в 1,5–2 минуты. Для работы новой ветки в полную силу в Самаре построили три новых подстанции и увеличили мощность контактной сети во всем городе, — сообщили энергетики.

В настоящий момент работники компании проверяют кабельные линии и оборудование. После исследования объектам дадут рабочую нагрузку. По плану новая ветка должна заработать в апреле этого года.

В четверг, 15 марта, в Самаре официально протестировали новую ветку для трамвайного движения, по которой болельщики будут ездить до стадиона «Самара Арена». Посмотрите наш репортаж о том, как это проходило.