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Криптовалюта и завтрак в постель: что хотят получить женщины на 8 марта?
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Криптовалюта и завтрак в постель: что хотят получить женщины на 8 марта? 

Журнал ОК! 7 марта 2018
Завтра Международный женский день, а это значит, что у киосков с цветам выстроятся огромные очереди мужчин. Однако не только букет тюльпанов в этот праздник хотят получить женщины. Аналитическая служба Рамблера опросила россиян об их желаниях. Помимо традиционных подарков женщины хотели бы получить оригинальные сюрпризы.
11% представительниц прекрасного пола были бы не прочь получить от своего возлюбленного криптовалюту, а 27% дам и вовсе не хотят отмечать этот праздник. Большинство женщины (а именно, 62%) мечтают о завтраке в постель, и лишь 4% рассчитывают на предложение руки и сердца.
Что касается места и способа проведения праздника, то половина опрошенных высказалась, что активный отдых и приключения в этот день не так важны. Большинство пар планируют устроить себе романтическую прогулку или остаться дома.
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