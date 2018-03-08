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Goodyear показала автомобильные шины, вырабатывающие кислород
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Goodyear показала автомобильные шины, вырабатывающие кислород 

Hi-News.ru 8 марта 2018
Фото: Hi-News.ru
Давно принято называть автомобили тем видом общественного транспорта, который загрязняет атмосферу нашей планеты. Поэтому переход на электроавто оправдан не только с экономической, но и с экологической точки зрения. Однако компания Goodyear пошла еще дальше и хочет сделать машины полезными для окружающей среды. Для этого были разработаны шины, способные вырабатывать кислород.
Новые шины получили название Oxygene и, как пишет издание New Atlas, концептуальный продукт имеет особое строение, благодаря чему под их резину удалось поместить живой мох. Как заявляют представители Googyear, такие шины смогут поглощать углекислый газ и влагу из воздуха для питания мха внутри шины. Взамен мох будет вырабатывать чистый кислород. Googyear предполагает, что автопарк в 2,5 миллиона автомобилей с установленными шинами Oxygene за год будет вырабатывать порядка 3 000 тонн кислорода и поглощать примерно 4 000 тонн углекислого газа.
Но и это еще не все! Новые шины используют получаемую энергию для частичного питания электроники автомобиля. А именно, ряда сенсоров вроде парктроника и блок обработки данных. Проектор шин будет изготавливаться при помощи 3D-печати из резинового порошка, полученного из вторично переработанных шин, а сами покрышки Oxygene будут использовать техологию Li-Fi (Light Fidelity — двунаправленную, высокоскоростную беспроводную технологию) для связи с другими автомобилями и «умными» устройствами дорожной инфраструктуры.
http://youtu.be/Ba-hRW6SP4o
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