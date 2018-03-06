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Летом под Екатеринбургом начнут ремонтировать 17 километров Серовского тракта
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Летом под Екатеринбургом начнут ремонтировать 17 километров Серовского тракта 

e1.ru 6 марта 2018
Фото: e1.ru
На это из областного бюджета выделили 564 миллиона рублей.
Конкурс по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. Компании, которая выиграет тендер, нужно будет отремонтировать участки с 10-го по 12-й км и с 14-го по 29-й км в обоих направлениях. Согласно документам, дорога сейчас в плохом состоянии, так как там каждый день проезжают от 17 до 35 тысяч машин.
«Подрядчик обязан до начала введения временных ограничений или закрытия движения информировать население и пользователей автодорог путем установки знаков дополнительной информации», — прописано в конкурсной документации.
Ремонт будет проходить в несколько этапов, все работы должны завершиться к концу сентября 2020 года. На свежеположенном асфальте также нарисуют разметку.
Недавно мы рассказывали, что в этом году выделили 37 миллионов рублей, чтобы составить список плохих свердловских дорог. А в начале февраля мэрия утвердила список дорог Екатеринбурга, которые отремонтируют в 2018 году. Чиновники уже ищут подрядчиков на ремонт 17 дорог.
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