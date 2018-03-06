Летом под Екатеринбургом начнут ремонтировать 17 километров Серовского тракта

На это из областного бюджета выделили 564 миллиона рублей.

Конкурс по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. Компании, которая выиграет тендер, нужно будет отремонтировать участки с 10-го по 12-й км и с 14-го по 29-й км в обоих направлениях. Согласно документам, дорога сейчас в плохом состоянии, так как там каждый день проезжают от 17 до 35 тысяч машин.

«Подрядчик обязан до начала введения временных ограничений или закрытия движения информировать население и пользователей автодорог путем установки знаков дополнительной информации», — прописано в конкурсной документации.

Ремонт будет проходить в несколько этапов, все работы должны завершиться к концу сентября 2020 года. На свежеположенном асфальте также нарисуют разметку.