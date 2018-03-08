Женщины в политике — это мудрость, опыт и интуиция, помноженные на знания

Дорогие, милые женщины, с праздником весны!

Сто лет назад в России у женщин появились права, а не только обязанности. Наше законодательство по свободе и передовым взглядам опередило множество стран, например, женщины в советской России получили право голосовать на выборах. Многие государства сделали это только после Второй Мировой войны.

Однако это не говорит о том, что больше нет для женщин в России нерешённых проблем. Ещё предстоит многое сделать в том числе и нам—мужчинам, чтобы облегчить вашу жизнь и труд. Отрадно видеть, что в сугубо мужских сферах появляется всё больше представительниц прекрасного пола, например, в политике.

Женщины в политике — это мудрость, житейский опыт, плюс интуиция, помноженные на знания. Именно женщины позволяют принимать и принимают наиболее верные решения. Женщины возвышают нас — мужчин. Дорогие женщины, ваш свет освещает нашу жизнь. Без вас не было бы в этом мире так тепло и светло. Пусть ваши близкие, родные, ваши мужчины всегда помнят, кому они обязаны всем в этой жизни и жизнью прежде всего!

Счастья, здоровья, успехов вам, дорогие женщины! И пусть ваши права никогда никто не оспаривает, не ущемляет и не обижает вас! С праздником, с 8 Марта!