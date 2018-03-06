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Рязанский губернатор протестировал белорусский электрокар
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Рязанский губернатор протестировал белорусский электрокар 

Российская Газета 6 марта 2018
Фото: Российская Газета
В Рязанской области появится новое производство по сборке электромобилей. О такой возможности заявил глава региона Николай Любимов на форуме «Цифровая трансформация региона», прокатившись на электромобиле производства Беларуси.
Пленарное заседание форума, посвященного переходу Рязанской области на высокие технологии, предваряла специализированная выставка. На стендах рязанских предприятий и компаний из других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья демонстрируются перспективные инновационные разработки, современные приборы и техника, используемые в различных сферах.
Наибольший интерес главы региона и гостей вызвали агроботы рязанского конструкторского бюро «Аvrora Robotics», а также электромобили, произведенные белорусско-китайской фирмой. Губернатор прокатился на собранном в Беларуси седане Zotye Z500 EV.
Поездка на электрокаре из Беларуси настолько впечатлила Николая Любимова, что он заявил о перспективах размещения подобного производства в Рязанской области.
— Очень необычно, совершенно не слышно двигателя. За электромобилями будущее, — заявил рязанский губернатор, подчеркнув, что электромобили имеют ряд преимуществ перед автомобилями с бензиновым двигателями. — Мы работаем над тем, чтобы в Рязанской области появилось новое производство по сборке электромобилей. Это позволит создать рабочие места, укрепить имидж региона и, главное, послужит стимулом для рязанских производителей.
К тому же, как сообщил губернатор, в регионе уже есть предприятия, выпускающие автомобильные фары, амортизаторы и другую продукцию, которую можно использовать в создании электрокаров. Глава региона также отметил, что белорусские модели в разы дешевле электрокаров Tesla.
Справка «РГ»
Массовое производство электромобилей планируется начать в мае этого года на белорусском заводе «Юнисон». Здесь будут собирать китайские машины: компактный двухместный электрокар Zotye E200 EV и седан Zotye Z500 EV. Первый массой около тонны с небольшим багажником рассчитан на двух пассажиров. Он оснащен литий-ионной батареей емкостью 24,5 кВт, обеспечивающей 220 километров пробега. Zotye Z500EV, относящийся к D-классу, разгоняется до 100 км/ч приблизительно за 10 секунд. Максимальная скорость — 140 км/ч, а продолжительность движения без подзарядки аккумулятора — до 250 км. К слову, с началом производства названия электромобилей изменятся — производители предлагают придумать их пользователям соцсетей.
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