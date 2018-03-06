Рязанский губернатор протестировал белорусский электрокар

Пленарное заседание форума, посвященного переходу Рязанской области на высокие технологии, предваряла специализированная выставка. На стендах рязанских предприятий и компаний из других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья демонстрируются перспективные инновационные разработки, современные приборы и техника, используемые в различных сферах.

Наибольший интерес главы региона и гостей вызвали агроботы рязанского конструкторского бюро «Аvrora Robotics», а также электромобили, произведенные белорусско-китайской фирмой. Губернатор прокатился на собранном в Беларуси седане Zotye Z500 EV.

Поездка на электрокаре из Беларуси настолько впечатлила Николая Любимова, что он заявил о перспективах размещения подобного производства в Рязанской области.

— Очень необычно, совершенно не слышно двигателя. За электромобилями будущее, — заявил рязанский губернатор, подчеркнув, что электромобили имеют ряд преимуществ перед автомобилями с бензиновым двигателями. — Мы работаем над тем, чтобы в Рязанской области появилось новое производство по сборке электромобилей. Это позволит создать рабочие места, укрепить имидж региона и, главное, послужит стимулом для рязанских производителей.

К тому же, как сообщил губернатор, в регионе уже есть предприятия, выпускающие автомобильные фары, амортизаторы и другую продукцию, которую можно использовать в создании электрокаров. Глава региона также отметил, что белорусские модели в разы дешевле электрокаров Tesla.

Справка «РГ»

Массовое производство электромобилей планируется начать в мае этого года на белорусском заводе «Юнисон». Здесь будут собирать китайские машины: компактный двухместный электрокар Zotye E200 EV и седан Zotye Z500 EV. Первый массой около тонны с небольшим багажником рассчитан на двух пассажиров. Он оснащен литий-ионной батареей емкостью 24,5 кВт, обеспечивающей 220 километров пробега. Zotye Z500EV, относящийся к D-классу, разгоняется до 100 км/ч приблизительно за 10 секунд. Максимальная скорость — 140 км/ч, а продолжительность движения без подзарядки аккумулятора — до 250 км. К слову, с началом производства названия электромобилей изменятся — производители предлагают придумать их пользователям соцсетей.