В Керчи отреставрируют грифонов для Митридатской лестницы

Реставраторы Лапидария Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи восстановят визитную карточку города — грифонов с Митридатской лестницы. Две скульптуры из армированного бетона демонтировали еще в конце 1980-х годов в ходе реконструкции.

Специалисты музея проведут комплекс необходимых реставрационных и консервационных мероприятий, после чего грифоны займут достойное место в экспозиции Музея каменных древностей, сообщает специальный корреспондент НСН. Новых грифонов для Митридатской лестницы изготовят из искусственного камня.

Большая Митридатская лестница — историческая достопримечательность в Керчи, является объектом культурного наследия федерального значения. Лестница расположена в центре города на берегу Керченского пролива. Она ведет на вершину горы Митридат и состоит из 432 ступеней.