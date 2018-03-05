Ещё
В Керчи отреставрируют грифонов для Митридатской лестницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Керчи отреставрируют грифонов для Митридатской лестницы 

Национальная Служба Новостей 5 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Реставраторы Лапидария Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи восстановят визитную карточку города — грифонов с Митридатской лестницы. Две скульптуры из армированного бетона демонтировали еще в конце 1980-х годов в ходе реконструкции.
Специалисты музея проведут комплекс необходимых реставрационных и консервационных мероприятий, после чего грифоны займут достойное место в экспозиции Музея каменных древностей, сообщает специальный корреспондент НСН. Новых грифонов для Митридатской лестницы изготовят из искусственного камня.
Большая Митридатская лестница — историческая достопримечательность в Керчи, является объектом культурного наследия федерального значения. Лестница расположена в центре города на берегу Керченского пролива. Она ведет на вершину горы Митридат и состоит из 432 ступеней.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Россия требует от Великобритании «предъявления материальных доказательств» по делу Скрипаля В Керчи Путину показали почти готовый к эксплуатации Крымский мост Клинцевич: Великобритания перешла точку невозврата в отношениях с Россией
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»247
ЕС осудил строительство Крымского моста105
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе113
Группа «Пикник» разбилась в ДТП50
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской131
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение