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Часы обратного отсчёта до начала ЧМ-2018 запустили в центре Петербурга
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Часы обратного отсчёта до начала ЧМ-2018 запустили в центре Петербурга 

Говорит Москва 6 марта 2018
Фото: Ivyborg.ru
Новая достопримечательность Петербурга оснащена цифровым таймером, камерой и Wi-Fi роутером.
Отмечается, что установка часов — это частный проект.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдёт с 14 июня по 15 июля.
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