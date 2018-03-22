21 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Юлия Барановская рассказала о сыне: «Он выращивает подсолнухи и клубнику на подоконнике и каждое утро бегает их смотреть, высиживает яйца, мечтает о змее и готов всех животных забрать домой. При этом он, как нормальный пацан, дерётся и хочет настоящий лук со стрелами, а не с присосками, потому что „уже не маленький“. Он может мне сказать, что я совсем от рук отбилась, абсолютно точно понимая смысл сказанной фразы. Он играет в футбол, танцует под Крида и поёт Лепса… Я о тебе мечтала, я тебя очень хотела. Спасибо небесам за тебя, мой сын».

Дочь Валерии поделилась архивным видео: «Сколько разочарований было в моей жизни… Каждый год я зализывала все новые и новые раны в моем сердце. Казалось, я должна была, по-настоящему, озвереть и стать надменной, черствой, жестокой. Но я все еще та самая девочка с видеокассеты из 90ых… Верю и буду верить в большое добро и чистую любовь…»

Мария Погребняк смешно сыграла в хоккей: «2:1 мы победили))))) Спасибо @leratv за поддержку) Это было вначале, а под конец игры я уже забила победную шайбу!»

Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Валерия Сюткина . «Валера, дорогой, с юбилеем тебя! Продолжай так же легко идти по жизни, неся добро и радость людям. И пусть на твоём пути тебе встречаются только те, которые всего этого заслуживают. Не хочу упоминать традиционных деньрожденческих пожеланий, все это оставлю за скобками, потому что и так очевидно, но одно всё — таки очень хочется сказать: путь ваша с Виолуськой @violaviva любовь длится вечно и продолжает делать тебя счастливым», — написала певица. «Дорогой Валера!Поздравляю тебя с юбилеем! Так выглядеть в 60 невозможно. Ты опровергаешь все законы природы, и это супер. Ты лучший мотиватор для всех нас. Не меняйся, пожалуйста. Завтра увидимся и 24го в @crocuscityhall», —≈ вторит ей муж.

«Семочкой были на пресс— конференции в ИТАР ТАСС , посвященной Всемирному дню человека с синдромом Дауна, который будет завтра 21 го марта. Мы считаем, что 21 хромосома не помеха счастливой жизни! И что слнечным людям есть место в нашем обществе! Кто с нами, ставьте», — поделилась Эвелина Бледанс портретом с сыном.

Фото: instagram