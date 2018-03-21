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20 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
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20 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Дочери Екатерины Стриженовой трогательно поздравили маму. «Моя неповторимая счастливая мама, я тебя очень люблю и очень скучаю по тебе, и так хочу тебя обнять. С Днем Рождения», — написала Анастасия. «С днем рождения, Мама», — написала Саша.
Жена Олега Газманова поделилась настроением: «Сегодня международный день — СЧАСТЬЯ! Днем не обойтись, а вот задуматься о своём персональном счастье можно. А если каждый в этот день подумает об этом, вспомнит про это состояние, может в этот день такое очищение произойдет на планете ЗЕМЛЯ. Подойдите к друг другу, обнимите свое счастье покрепче и не отпускайте ни завтра, ни послезавтра… я уже одно, второе прижала к сердцу, жду следующую партию».
Елена Летучая и Ингеборга Дапкунайте передают привет из спа-клиники в Испании.
Евгений Плющенко продемонстрировал нежность на фото с сыном. Яна Рудковская поделилась семейной фотографией с катка: «Сегодня был потрясающий день, мои парни открыли первый каток в истории на Мальдивах», — рассказала она.
Юлия Барановская рассказала о талантах своих детей: «Арсений всегда танцует, Яна стоит на голове, а Артем контролирует процесс. Так и живем».
Анна Седокова похвасталась телом и пластикой:
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