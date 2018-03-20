19 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд 

Надежда Бабкина отпраздновала день рождения в хорошей компании: «C утра пораньше поздравили мои друзья. Как приятно! Спасибо!» Наталья Сенчукова показала архивное фото: «Поздравляем всех, кто служил и продолжает служить в подводном флоте ВМФ России и СССР!» Наталья Подольская выложила редкое фото с мужем: «Давно его тут не было». Александр Ревва опубликовал фото из зала: «Доброе спортивное утро!» Елена Летучая наслаждается «полным единением с собой». Анастасия Волочкова не может налюбоваться новой укладкой, на этот раз балерина показала «свадебный» образ. Анна Седокова показала веселые игры с сыном: «Каждую секундочку я благодарю за то, что он появился и озарил мою жизнь своей нереальной улыбкой! Я всегда буду делать все, чтобы он был счастлив! Тем более, что его #правиласчастья так просты — быть постоянно вместе и всех смешить». Юлия Барановская гордится дочкой-акробаткой: Молодая мама Анастасия Трегубова танцует соблазнительный танец: «На Мальдивах почему-то хочется танцевать бачату». Мария Шарапова показала фото с крестницами. Мария Погребняк собралась «за четвертым». Валерия работает над своим телом: «Что — то за суетой последних дней давно не выкладывала я видео своих домашних тренировок, но это не означает, что не занималась (не пропускаю ни дня)». Максим Фадеев наслаждается весенней Москвой: «Прямо сейчас еду по Москве и на улицах просто весенняя сказка. На Тверской, Моховой, Ильинке как будто кто-то разлил солнце. Настроение +100». _Фото: instagram _