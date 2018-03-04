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Пассажиры молились. Видео из самолета без двигателя
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Пассажиры молились. Видео из самолета без двигателя 

Рамблер 1 час назад
Из-за аварийной ситуации лайнер киргизской авиакомпании Tez Jet, следовавший из Бишкека в Баткен, вернулся в бишкекский аэропорт «Манас» сразу после взлета, сообщал «Спутник –Кыргызстан». Инцидент произошел 1 марта. Позже в Сети появилось видео инцидента, снятое пассажирами. На кадрах видно, что с двигателем происходит что-то непонятное, а пассажиры плачут, считая, что их участь предрешена.
На кадрах из Facebook певца Даира Исмадиярова, который находился на борту самолета, видно, как мужчины, выйдя из самолета, вытирают слезы.
По словам пресс-секретаря ОАО «Международный аэропорт "Манас" Алии Курбановой, самолет вернулся в аэропорт через полчаса после вылета. Пилоты посадили лайнер с отказавшим левым двигателем. Никто из 96 пассажиров не пострадал.
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