Пассажиры молились. Видео из самолета без двигателя

Из-за аварийной ситуации лайнер киргизской авиакомпании Tez Jet, следовавший из Бишкека в Баткен, вернулся в бишкекский аэропорт «Манас» сразу после взлета, сообщал «Спутник –Кыргызстан» . Инцидент произошел 1 марта. Позже в Сети появилось видео инцидента, снятое пассажирами. На кадрах видно, что с двигателем происходит что-то непонятное, а пассажиры плачут, считая, что их участь предрешена.

На кадрах из Facebook певца Даира Исмадиярова, который находился на борту самолета, видно, как мужчины, выйдя из самолета, вытирают слезы.

По словам пресс-секретаря ОАО «Международный аэропорт "Манас" Алии Курбановой, самолет вернулся в аэропорт через полчаса после вылета. Пилоты посадили лайнер с отказавшим левым двигателем. Никто из 96 пассажиров не пострадал.