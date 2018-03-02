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Открыт самый большой дилер LADA в Татарстане
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Открыт самый большой дилер LADA в Татарстане 

VanLife 2 марта 2018
Фото: VanLife
В Казани после ребрендинга открылся самый большой дилерский центр LADA в Татарстане — «КАН-Авто», сообщает пресс-служба концерна. В торжественном мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ» Ян Птачек и и.о. директора Хозяйственно-транспортного управления г. Казани Рафаэль Баталов, которому во время церемонии открытия автосалона были переданы ключи от 5 автомобилей LADA XRAY для тестовой эксплуатации мэрией Казани.
Обновленный дилерский центр КАН АВТО соответствует самым современным требованиям LADA и сочетает фирменный стиль, комфорт и высокий уровень клиентского сервиса. Шоу-рум площадью 970м² позволяет разместить постоянную экспозицию из 14 автомобилей. На территории центра расположена парковка для клиентов. Внутри салона имеется комфортная зона ожидания с Wi-Fi, детской площадкой и кафе. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).
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