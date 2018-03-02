Строительство самой длинной автострады в Финляндии завершено

Швецию, Норвегию, Трасса Е-18 проходит от Санкт-Петербурга через Финляндию Великобританию и заканчивается в Северной Ирландии. Сегодня был открыт участок между Хамина и Ваалимаа.

Сегодня последний участок европейской трассы Е-18 на территории Финляндии стал скоростной автомагистралью. Он связал город Хамина с погранпунктом в Ваалимаа, и теперь все южное побережье страны можно проехать от начала до конца по самому длинному в стране автобану длиной 350 километров.

Проект строительства магистрали был начат в далеком 1956 году и занял в общей сложности 62 года. Первый участок был закончен в 1971 году. В середине девяностых годов Финляндия взяла на себя обязательство достроить автостраду до 2018 года.

Ожидается, что завершение строительства последнего участка длиной в 8 с половиной километров положительно повлияет как на экономику региона, так и на дорожную обстановку.

— Скоростная автомагистраль E18 Хамина-Ваалимаа позволит существенно повысить уровень безопасности дорожного движения в регионе, ведь, по прогнозам, благодаря ей количество ДТП с причинением вреда здоровью людей сократится здесь на 60%. Мы рады, что объект удалось сдать в эксплуатацию с опережением графика при очень высоком уровне качества и значительной экономии затрат на строительство, — сообщает руководитель проекта Ларс Вестермарк из Агентства транспорта Финляндии. ​

Строительства участка между Ваалимаа и Виройоки началось в 2015 году и завершилось с опережением графика на полгода. На последнем этапе в строительных работах было занято 850 работников.

Финансирование проекта проходило по новой схеме: Агентство транспорта заказало у генерального подрядчика не только строительство, но также проектирование и обслуживание. Это позволило снизить затраты с 660 миллионов евро до 550 миллионов, однако до 2034 года государство будет выплачивать подрядчику около 60 тысяч евро в день на поддержку дороги в надлежащем состоянии.