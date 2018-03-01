Вадим Галыгин интересуется грузинской хухней 

Сегодня о своих идеальных вечерах рассказывает актер и шоумен Вадим Галыгин.
После работы или в свободное от нее время артист предпочитает посвящать себя любимому увлечению — кулинарии.
— Обожаю готовить и подхожу к этому вопросу серьезно. Я даже самостоятельно сложил каменную печь в доме у себя на родине, в Белоруссии. Теперь приезжаю и готовлю «на дровах», — рассказал он.
Кулинарит Вадим с трех лет — его научил отец.
— Моя мама работала на заводе в три смены, готовить у нее времени не было. А вот папа был армейским шеф-поваром, — продолжает Галыгин. — Готовил он изумительно и учил этому меня. Сейчас прививаю любовь к поварскому искусству и своим детям. Люди должны есть обязательно вкусную еду. В последние два года я, например, интересуюсь грузинской кухней. Ищу рецепты, выпрашиваю их у поваров в ресторанах и узнаю у друзей-грузин.