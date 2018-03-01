Вадим Галыгин интересуется грузинской хухней

Сегодня о своих идеальных вечерах рассказывает актер и шоумен Вадим Галыгин

После работы или в свободное от нее время артист предпочитает посвящать себя любимому увлечению — кулинарии.

— Обожаю готовить и подхожу к этому вопросу серьезно. Я даже самостоятельно сложил каменную печь в доме у себя на родине, в Белоруссии . Теперь приезжаю и готовлю «на дровах», — рассказал он.

Кулинарит Вадим с трех лет — его научил отец.

— Моя мама работала на заводе в три смены, готовить у нее времени не было. А вот папа был армейским шеф-поваром, — продолжает Галыгин. — Готовил он изумительно и учил этому меня. Сейчас прививаю любовь к поварскому искусству и своим детям. Люди должны есть обязательно вкусную еду. В последние два года я, например, интересуюсь грузинской кухней. Ищу рецепты, выпрашиваю их у поваров в ресторанах и узнаю у друзей-грузин.